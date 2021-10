A convicção de Rúben Amorim: "Vai ser um grande jogador no Sporting"

Treinador do Sporting, após o duelo com o Famalicão, relativo à segunda jornada do grupo B da Taça da Liga, perspetivou que Ugarte terá uma carreira de sucesso com o leão ao peito

Ugarte preparado para a titularidade: "Tem que estar. Temos muitos jogos e descansar os jogadores todos. É um rapaz que conhece bem o capitão [Coates], sabe lidar, brincar, é extrovertido, ambientou-se bem. Não era medio-defensivo, nunca foi, hoje fez isso, muitas vezes isso, mas tem muito para mudar. Tem muito potencial, mas tem muito para melhorar. Estamos a mudar um pouco as características. Pode ser o Ugarte que sempre foi se jogar no lugar do Matheus [Nunes] e do Daniel [Bragança. Está a começar a aumentar o ritmo, vai ter muitas oportunidades e vai ser um grande jogador no Sporting."

Sofrimento no final: "Nós tentamos procurar o espaço, sabíamos que o Famalicão estava à espera dos nossos espaços interiores. Pode-se ser mais agressivo na frente, mas arrisca-se mais. Fazendo o golo, evitámos as transições do golo. Na primeira parte, o Famalicão não teve oportunidades. O jogo estava 2-0 e um golo muda os jogos, mas estava controlado. Pedi controlo aos jogadores. Não interessa de há alguma ansiedade no ar. Disse para mantermos a bola e evitar as transições do Famalicão. Foi isso que aconteceu no jogo todo. A partir do golo do Famalicão, há algum sofrimento, qualquer coisa pode acontecer."

Melhor série da época: "É igual. Já passou. Queremos começar uma nova série ou manter esta. Vale o que vale. Temos um caminho longo a percorrer."