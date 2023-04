À atenção do Sporting: Vlahovic de regresso aos treinos da Juventus

Sérvio havia sofrido entorse no tornozelo, mas Amorim já iniciara a preparação para o jogo incluindo-o no onze provável

Vlahovic, que era a grande dúvida na Juventus para o jogo de quinta-feira, com o Sporting, não tendo treinado na segunda-feira e feito apenas trabalho individualizado na terça-feira, depois de ter sofrido uma entorse no tornozelo direito, está de regresso aos treinos da equipa italiana.

No entanto, sabe O JOGO, Rúben Amorim já estava a preparar a equipa para enfrentar o jogador o sérvio. A perspetiva era que o avançado estivesse no onze dada a importância do encontro para a Juventus e o treinador mostrou algumas movimentações do atleta para precaver a defesa verde e branca. No treino de terça-feira da Juve, De Sciglio fez trabalho parcial, no relvado e Bonucci e Pogba estão aptos e a treinar normalmente.

Diga-se também que a Imprensa italiana noticiou uma altercação no treino de segunda-feira da Juventus. Leandro Paredes terá confrontado Allegri no final do preparo, culpando-o pela derrota com a Lázio no fim de semana, no qual o técnico não esteve presente devido a gripe. O médio campeão do mundo pela Argentina não marcou presença no convívio com as famílias em Continassa e o clube não deverá acionar a opção de compra junto do PSG, do qual veio por empréstimo.

Na terça-feira ficou conhecido o árbitro do jogo. O turco Halil Umut Meler já tinha apitado o Benfica-Brugge para os oitavos de final da Liga dos Campeões e o Sporting em 2021/22, no 0-0 em Manchester, diante do City, nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Karem Ersoy e Mustafa Eyisoy são os assistentes. O VAR será o francês Jerome Brisard.