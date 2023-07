"22 milhões de euros por Gyokeres? Sabemos como funciona o futebol hoje em dia..."

Declarações do sueco Hans Eskilsson, antigo jogador do Sporting

O avançado internacional sueco Viktor Gyokeres reforçou o Sporting neste mercado de transferências, num negócio fechado por 22 milhões de euros, mais quatro por objetivos, e o avançado já começou a mostrar o porquê do investimento do emblema leonino, ao marcar no triunfo por 3-0 sobre a Real Sociedad, em jogo particular, e com exibições que vão enchendo o olho a Rúben Amorim e aos adeptos.

O compatriota Hans Eskilsson, que representou o Sporting em 1988/89, falou sobre o jogador, em declarações à Antena 1. "Espero que sim [que Gyokeres convença desde início]. Sei que ele evoluiu muito nos últimos dois anos. É um jogador muito forte", começou por dizer, antes de considerar o avançado um jogador diferenciado, mas que a forma de jogar de Rúben Amorim e também dos adversários podem ser entraves a que o jogador mostre todo o seu potencial.

"O Gyokeres é melhor a jogar em contra-ataque. É nisso que ele é bom, mas é também muito bom na área, no jogo aéreo e finaliza bem de pé direito. O desafio para o Gyokeres é que o Sporting costuma ter muita bola e defronta equipas com defesas baixas, mas ele é muito diferente dos jogadores que o Sporting tem para o ataque, é muito forte na área e o Sporting não tem esse tipo de jogador. Será muito útil, ainda que o Gyokeres seja melhor a jogar em contra-ataque", explicou, antes de abordar o valor pago pelo emblema verde e branco.

"22 milhões de euros, mais quatro por objetivos? É muito difícil falar de dinheiro. Sabemos como funciona o futebol nestes dias. É difícil justificar se qualquer jogador vale os milhões que se pagam hoje em dia. Gyokeres ou qualquer outro. É o mercado. O que se pode dizer mais?", concluiu.