"10 anos não são 10 dias": a emotiva despedida de Bernardo Sousa do Sporting

Médio de 21 anos trocou o Sporting pelo Chaves, da Liga SABSEG.

Bernardo Sousa, de 21 anos, deixou esta quinta-feira o Sporting para rumar ao Chaves. Em longa publicação nas redes sociais, o médio despede-se com emoção do emblema leonino, salientando que "10 anos não são 10 dias".

"10 anos, não são 10 dias... É difícil traduzir em palavras o turbilhão de sentimentos que me passa pela cabeça, neste momento que marca a minha despedida desta enorme instituição", começou por escrever o reforço do emblema da Liga SABSEG.



"O meu humilde agradecimento, que tento deixar aqui gravado, nunca fará jus a tudo o que as pessoas deste clube fizeram por mim. Não podendo individualizar cada um de vocês, quero deixar o meu mais sincero agradecimento a todas as pessoas que se cruzaram comigo nesta caminhada de 10 anos. Desde treinadores, jogadores, roupeiros, staff médico, comunicação, todos sem exceção foram de enorme importância para o meu crescimento enquanto atleta mas principalmente enquanto pessoa", continuou Bernardo Sousa, antes de concluir:

"Foi a minha maior honra representar e dignificar este símbolo que vou respeitar para sempre. Como criança, aqui, cheguei e como homem daqui saio. Muito obrigado, Sporting"