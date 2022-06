Sporting vence Dínamo de Zagreb e conquista torneio na Arábia Saudita

Embora este seja um torneio sub-19, os leões incluíram jogadores sub-18, sub-17 e sub-16

O Sporting conquistou esta quarta-feira a Al Abtal International Cup, torneio promovido pelo Ministério do Desporto da Arábia Saudita, ao derrotar na decisão o Dínamo Zagreb por 4-1 nos penáltis, depois do empate 0-0 verificado no final do tempo regulamentar.

Embora este seja um torneio sub-19, os leões incluíram jogadores sub-18, sub-17 e sub-16, diante de um adversário com atletas que atuam na segunda liga croata pela equipa B do clube.

No desempate por penáltis, os Leões foram mais fortes ao concretizarem quatro, da autoria de Marco Cruz, Tiago Augusto, Isnaba Mané e Emanuel Fernandes, contra apenas um do adversário, sucedendo assim ao Valencia CF como vencedor da Al Abtal International Cup.