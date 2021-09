Sporting inicia Youth League com empate frente ao Ajax

O Sporting empatou esta quarta-feira com o Ajax na estreia na Youth League.

A formação sub-23 do Sporting estreou-se na Youth League, na manhã desta quarta-feira, com um empate (1-1) com o Ajax. Os leões abriram o marcador, mas permitiram a reação do adversário dos Países Baixos. A equipa comandada por Filipe Pedro ainda desperdiçou uma grande penalidade na segunda parte.

Mateus Fernandes inaugurou o marcador para o Sporting ao minuto 10. O Ajax conseguiu o empate após o intervalo, aos 49 minutos, com um golo de Jeppe Jensen. A oportunidade para a vitória veio aos 72', numa grande penalidade, mas Paulo Agostinho atirou para fora.

No outro jogo do mesmo grupo C, o Besiktas e o Borussia Dortmund também empataram por 1-1. Todas as equipas estão empatadas com um ponto.