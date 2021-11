Paulinho e a equipa do Sporting celebram um dos golos marcados ao Besiktas

A equipa leonina chegou ao intervalo do desafio caseiro com o Besiktas, relativo à fase de grupos da Liga dos Campeões, a vencer categoricamente, por 3-0, com dois golos marcados por Pedro Gonçalves - estreante a faturar na Champions - e um pelo colega Paulinho.