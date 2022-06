Panathinaikos tentou Slimani e tem na mira outro avançado do Sporting

Luiz Phellype está fora das contas do Sporting

Luiz Phellype deu nas vistas durante o empréstimo aos gregos do OFI.

O Panathinaikos está à procura de um avançado e, depois de ter tentado Slimani - ainda não está totalmente descartado - tem também Luiz Phellype na mira. O ponta de lança emprestado pelo Sporting ao OFI realizou uma boa temporada na Grécia e agradou aos responsáveis do Pana, que o colocaram de imediato numa lista de possível reforços para 2022/2023.

Ao serviço do OFI, onde chegou a meio da temporada passada, o jogador brasileiro apontou oito golos em 13 partidas. Somou também uma assistência e logo contra o Panathinaikos. Luis Phellype sabe que está fora das opções de Rúben Amorim e que terá de encontrar uma nova solução para o futuro.

O jogador tem contrato com os leões por mais duas temporadas e a intenção da administração da SAD leonina é negociá-lo a título definitivo. Por sua vez, o próprio jogador também gostaria de se tornar dono do seu destino, cortando de uma vez por todas a ligação ao Sporting. Luis Phellype tem também mercado no Brasil, onde já foi associado ao Flamengo.

Antes de abraçar a aventura na Grécia, esteve emprestado ao Santa Clara, mas a experiência nos Açores não lhe correu de feição, tendo saído a meio da temporada.