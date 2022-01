Movimento Hoje e Sempre Sporting desmente palavras de Nuno Sousa

Candidato assumido à presidência do Sporting garantira a O JOGO que recusou uma aliança com o Movimento.

O Movimento Hoje e Sempre Sporting desmentiu esta segunda-feira as palavras de Nuno Sousa, candidato assumido à presidência dos leões, numa entrevista a O JOGO, na qual garantiu ter recusado uma parceria com o referido grupo de sócios.

"Em momento algum existiu da parte do Movimento Hoje e Sempre Sporting uma aproximação

ao putativo candidato Nuno Sousa, pese embora a relação de amizade e respeito existentes entre

este e alguns elementos deste Movimento. Durante a realização de um jantar, a convite do putativo candidato Nuno Sousa e onde esteve também presente um elemento da sua candidatura, foi proposto a este Movimento uma 'aliança', com integração de alguns elementos na lista candidata a sufrágio, o que foi liminarmente recusado", refere o movimento, em comunicado.

"O Movimento Hoje e Sempre Sporting desmente, formal e categoricamente, tudo o que a nosso

respeito foi escrito e insinuado naquele texto pelo putativo candidato Nuno Sousa, repudiando

este tipo de comportamentos, pouco éticos, que não prestigiam nem servem o Sporting Clube de

Portugal, antes acabando por catalogar quem os utiliza para fins que consideramos indignos e

inqualificáveis", surge ainda escrito, garantindo que "tem ideias bem definidas acerca daquilo que pretende

para o presente e futuro do Sporting Clube de Portugal." "tendo por base as linhas já anteriormente

divulgadas, sendo evidente a falta de convergência em pontos que consideramos fundamentais

para o sucesso desportivo e financeiro do clube, bem como no que respeita à democraticidade

associativa", completa.

A finalizar, o Movimento Hoje e Sempre Sporting garante que "tornará pública, muito em breve, a sua posição

relativamente a este ato eleitoral pugnando, desde o primeiro momento, por uma solução

agregadora das várias sensibilidades do clube."

Recorde-se que o ato eleitoral está agendado para o dia 5 de março.