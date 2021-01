Declarações de Emanuel Ferro, após a vitória do Sporting frente ao Braga, por 2-0.

Jogo: "As sensações que ficam são as resultantes de um vitória muito bem conseguida, onde a equipa mostrou todas as suas valências, não só do jogo jogado, mas de outras. Foi um jogo exigente, grande desafio, mas conseguimos dar a volta e marcar os nossos golos.".

Eficácia: "Há outros aspetos relacionados com o jogo... Nós conseguimos marcar, houve oportunidades de lado a lado, nós conseguimos manter a nossa coesão independentemente dos momentos do jogo. O Braga conseguiu criar algumas dificuldades, mas ficam os aspetos positivos. Demos uma ótima resposta, com uma ambição enorme.".

Oito pontos de avanço: "É mais uma vitória igual às outras. Acabou este jogo, vamos analisar e preparar o próximo. Estamos conscientes das coisas boas e das coisas que temos de melhorar.".