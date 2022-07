Guarda-redes tem tudo acertado para assinar pelo Sporting, que paga um milhão de euros por 50% do passe.

Franco Israel tem tudo acertado com o Sporting, avança esta sexta-feira o site Tuttomercato, notícia que foi também replicada depois pelos principais sites ligados à Juventus.

O guarda-redes uruguaio será reforço dos leões e foram desatados os nós pelo jogador, que sabia ter cinco clubes interessados no seu concurso. Israel, titular da baliza dos sub-23 da Juve, negociou em alta com os leões e deverá auferir em Lisboa 450 mil euros, assinando com o Sporting a breve prazo, estando pendente a viagem para Lisboa consoante a disponibilidade do atleta e do empresário.

Os leões investirão 1 milhão de euros pelo atleta - chegou a noticiar-se uma proposta de 1,2 milhões de euros -, mas a Juventus deixou sempre claro que queria preservar metade do passe, portanto os italianos, nunca abdicando de uma futura mais-valia, baixaram o valor da transferência, ficando com 50% dos direitos do guardião, que fez 38 jogos no último ano e que acreditam ter potencial para altos voos.