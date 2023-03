Filipe Celikkaya: "Estar novamente entre as oito melhores academias da Europa é muito bom"

Sporting quer eliminar Liverpool e chegar às meias-finais da UEFA Youth League

O treinador do Sporting, Filipe Celikkaya, frisou a ambição de "vencer a eliminatória" com o Liverpool, na terça-feira, e atingir pela primeira vez a final four da UEFA Youth League.

Na principal prova europeia de clubes para sub-19, os leões recebem pelas 13:00 de terça-feira os ingleses, outra equipa que, como os lisboetas, nunca chegou às "meias" desta competição.

"Estar novamente entre as oito melhores academias da Europa é muito bom. Há trabalho, talento, e por si só já ficamos muito felizes. Queremos vencer a eliminatória, jogar bem e demonstrar a nossa qualidade", declarou Filipe Celikkaya, em declarações aos meios de comunicação do clube.

Segundo o técnico, que vê na formação sportinguista "talento" que "vai trazer frutos", do outro lado estará "uma equipa muito forte", com vários elementos que já jogaram na equipa principal dos reds.-

"Temos de os respeitar, mas usar as nossas armas e ferramentas para passar a eliminatória", declarou.

Já o guarda-redes Diego Callai lembrou que os ingleses, carrascos do FC Porto na eliminatória anterior, terão "muitas ganas" de seguir em frente, no Estádio Aurélio Pereira, mas sente o plantel "muito confiante" na vitória.

O Sporting tenta tornar-se a terceira equipa portuguesa a vencer a UEFA Youth League, depois do FC Porto (2018/19) e do Benfica (2021/22), detentor do troféu e ainda finalista vencido em 2013/14, 2016/17 e 2019/20.

Em caso de apuramento, o Sporting defrontará em Nyon, na Suíça, em 21 de abril, nas meias-finais, o vencedor do embate de quarta-feira entre o AZ Alkmaar e o Real Madrid. A final realiza-se no mesmo local, em 24 de abri