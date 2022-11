"É um escândalo não estar ninguém do Sporting na Seleção"

O médico Eduardo Barroso, antigo dirigente do Sporting, aborda a ausência de jogadores leonino da Seleção Nacional que estará no Catar

Os adeptos do Sporting têm demonstrado nas redes sociais forte indignação por não verem nenhum jogador do clube no lote de convocados da Seleção Nacional que vai disputar o Mundial. Em declarações a O JOGO, o médico Eduardo Barroso, antigo dirigente do clube, deu conta dessa frustração.

"Considero uma falta de bom senso. Mesmo tendo uma relação de amizade com o selecionador, creio que terá sido mal aconselhado por alguém. Estou muito, muito triste com esta situação. Acho mesmo um escândalo não estar ninguém do Sporting. Foi um tiro no pé monumental", afirmou esta sexta-feira, solicitado por este jornal.

O antigo presidente da mesa da AG leonina defende que o atual selecionador não será tão cedo perdoado pelos sportinguistas, a não ser que os resultados no Catar demonstrem cabalmente que estava com a razão ao não chamar nenhum futebolista dos quadros dos verdes e brancos: "Se tudo correr bem o assunto vai ser esquecido, mas se não correr bem, creio que não será esquecido",