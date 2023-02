"Adán? O Sporting não pode ter um jogador que compromete na hora H"

O JOGO falou com quatro sportinguistas sobre o futuro da baliza do Sporting. Deve Adán manter a titularidade depois do erro no golo do Midtjylland?

Numa época que não tem sido fácil, o erro de Adán, que resultou no golo do Midtjylland veio aumentar o foco sobre a sucessão na baliza do Sporting. O experiente guarda-redes cumpre a terceira época ao serviço dos leões e tem sido uma aposta indiscutível de Rúben Amorim.

No final do jogo com os dinamarqueses, o treinador deixou a porta aberta para uma alteração na baliza. "Vou falar com o Vital [treinador de guarda-redes do Sporting]. Vou falar com o Adán para ele me transmitir as sensações e eu preparo o jogo. O melhor guarda-redes vai jogar com o Chaves", garantiu o técnico.

A pretexto das declarações do treinador, O JOGO falou com quatro sportinguistas sobre o futuro da baliza dos leões, entre Carlos Severino, ex-candidato à presidência do Sporting.

>> PERGUNTAS & RESPOSTAS

Rúben Amorim deve promover mudanças na baliza já no jogo em Chaves?

- "O Adán já deu muito ao Sporting e já salvou de muitas situações. Mas tem cometido vários erros e comprometeu em vários jogos. A situação deve ser revista. Tem de se perceber se o Adán ainda reúne condições para continuar à frente da baliza. O Sporting não pode ter um jogador que compromete na hora H".



É preciso contratar um substituto para Adán ou Franco Israel deve ser aposta?

- Não podemos ter um número dois que não dá garantias e o Franco Israel ainda está verdinho. Precisamos de um guarda-redes maduro".