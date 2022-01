"Abordámos as jogadas sempre com a agressividade que o míster pediu"

Declarações de Tabata após o Leça-Sporting (0-4), partida dos quartos de final da Taça de Portugal

Sobre o jogo: "A nível pessoal foi bom mas a nível coletivo também, foi o mais importante. Precisávamos avançar para as meias-finas e o nosso objetivo foi cumprido. O Sporting tem de estar em todas as frentes e é para isso que cá estamos, para brigar sempre."

Agressivos: "Temos muito mérito. A equipa que jogou não é a mesma que joga sempre, tivemos um pouco de dificuldades mas muito mérito. Abordámos as jogadas sempre com a agressividade que o mister pediu e nós vivemos disso. Só assim vamos conseguir conquistar as coisas grandes

Críticas mexeram: ""Sim, é natural, nestes quase dois anos não estamos habituados a perder mas não mexeu em nada, trabalhámos da mesma forma, brigámos da mesma forma e não tivemos de dar resposta nenhuma hoje. Tivemos de dar resposta porque vestimos esta camisola, isso é o mais importante. Chegámos às meias-finais e agora vamos com tudo para conquistar os objetivos."