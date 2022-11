"A Seleção deve ser um fator agregador das pessoas"

Declarações de Eduardo Barroso, antigo presidente da mesa da AG do Sporting.

Ao não chamar nenhum jogador do Sporting à Seleção, Fernando Santos terá desiludido, de certa forma, os muitos adeptos leoninos que gostariam de ver o seu clube representado no Catar.

"A Seleção deve ser um fator de agregação das pessoas. É inacreditável que o Fernando Santos não tenha chamado ninguém do Sporting", afirma, a O JOGO, o cirurgião Eduardo Barroso, antigo presidente da mesa da AG do Sporting.

"Para se dar um sentimento verdadeiramente nacional era preciso distribuir o mal pelas aldeias. Já tive oportunidade de dizer a Fernando Santos que uma Seleção Nacional, pela sua própria definição, será tanto mais eficaz e mais abrangente quanto mais diversificada for a origem dos jogadores que a representam", contou, recusando-se depois a divulgar qual a resposta obtida da parte do selecionador: "Não vou divulgar o que o Fernando Santos me disse."

"Quanto maior for o leque de opções, quanto mais clubes sejam abrangidos, maior será o sentimento nacional", acrescentou.