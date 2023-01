Ygor Nogueira regressa a Portugal para representar Santa Clara

O jogador chega ao Santa Clara após ter rescindido o contrato com o Mazatlán, do México, onde estava desde a temporada 2021/22.

defesa central Ygor Nogueira, que estava sem clube após rescindir com os mexicanos do Mazatlán, assinou com o Santa Clara até ao final da época, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol.

"Ygor Nogueira, defesa central, 27 anos, assinou com o Santa Clara até final do próximo mês de junho, com opção de renovação automática do vínculo", adianta o emblema insular num comunicado publicado no site oficial.

Antes, o central passou pelo Gil Vicente (2019/20 e 2020/21), CRB, Figueirense e Fluminense, do Brasil, e pelo Gent, da Bélgica.

Neste mercado de transferências de inverno, os açorianos já tinham assegurado as contratações de Kento Misao (ex-Kashima Antlers, do Japão), Marcos Diaz (proveniente dos argentinos do Huracán), Walter González (emprestado pelo Olímpia, do Paraguai).

No sentido inverso, abandonaram o clube Anderson Carvalho, Andrezinho, João Marcos e Rodrigo Valente.

O Santa Clara é o 16º. e antepenúltimo classificado da I Liga, com 14 pontos, e na próxima jornada vai receber o Boavista, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.