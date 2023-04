Declarações de Ygor Nogueira, defesa do Santa Clara, após a derrota (3-0) em casa do Sporting, na ronda 26 do campeonato.

Jogo difícil: É sempre difícil jogar aqui, sabíamos disso, tivemos duas situações que sabemos que contra equipas grandes não podemos errar. Acabámos por falhar e sofrer o golo. Mas quero dizer aos adeptos que acreditamos até ao fim e contamos com o apoio deles no próximo jogo frente ao Vizela."

Muitos erros defensivos: "Sabemos que a confiança, quando é demasiada, acaba por prejudicar. Tivemos personalidade para sair a jogar, queríamos ir buscar o jogo, mas falar agora é fácil, tivemos a personalidade, mas acabámos por errar."