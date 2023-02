Gabriel Silva, tal como Sasso, central adversário, bisou no jogo entre Santa Clara e Boavista e rendeu um ponto à equipa açoriana no jogo da ronda 19 do campeonato.

