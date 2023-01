Vasco Seabra recusa lugar de Mário Silva e Ricardo Soares também sondado

Bruno Vincintin e Klauss Camara, presidente e CEO da SAD, respetivamente, têm em mãos o dossiê de escolha do novo treinador. Não há pressa e o comando da equipa está, para já, nas mãos do interino Accioly.

Mário Silva não resistiu à derrota pesada sofrida frente ao Braga, por 4-0, e deixou de ser o treinador do Santa Clara, um divórcio consumado na madrugada de ontem, cenário que O JOGO já tinha antecipado na última edição. Vasco Seabra, primeiro nome equacionado para tomar conta da equipa açoriana, recusou o convite, considerando que não é a melhor altura para abraçar o projeto.

A decisão de encontrar o próximo treinador do Santa Clara está nas mãos de Bruno Vincintin e Klauss Camara, presidente e CEO da SAD, respetivamente. Ricardo Soares, que saiu dos egípcios do Al-Ahly em agosto, foi igualmente sondado, mas, segundo O JOGO apurou, não se mostrou inclinado a aceitar o cargo, embora neste caso por questões de natureza fiscal. Só a partir de março é que Soares voltará a estar disponível para ouvir propostas sem correr o risco de ser penalizado em termos fiscais por ter estado no estrangeiro.

Ainda que a situação desportiva do Santa Clara não seja famosa, estando imediatamente acima do lugar de play-off de despromoção, a SAD encarnada não quer acelerar o processo de escolha do novo treinador e, por enquanto, entregou o comando do plantel a Accioly, que passa a interino. O próximo jogo é contra o Portimonense, no Algarve, no dia 13.

Relativamente a Mário Silva, o desgaste entre jogadores e equipa técnica foi-se acentuando ao longo das últimas semanas e culminou, agora, na saída do treinador, depois de quase um ano ao serviço do clube, período no qual disputou 38 jogos, tendo registado oito vitórias, 14 empates e 16 derrotas. Depois da fantástica recuperação na temporada passada (a equipa estava na 14.ª posição e terminou em sétimo), tudo mudou no último verão. Sem o perfume de Lincoln e Morita, o Santa Clara viu chegar várias caras novas ao plantel e a equipa nunca conseguiu encontrar o rumo certo.