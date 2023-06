Vasco Matos assume funções no Santa Clara em breve

Adjunto de Filipe Martins no Casa Pia vai orientar Santa Clara na II Liga

A formalização de Vasco Matos como treinador do Santa Clara está iminente. Ao que O JOGO apurou, o acordo entre o treinador e a SAD do Santa Clara é questão encerrada, com contrato por uma temporada.

Esta será a terceira experiência de Vasco Matos como técnico principal, depois de passagens pelo Vilafranquense (2017/18 e 2018/19) e o Alverca (2019/20). Nas últimas três épocas foi adjunto de Filipe Martins no Casa Pia.