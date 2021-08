Declarações do treinador Daniel Ramos após o jogo Tondela-Santa Clara (3-0), da primeira jornada da I Liga Bwin

Sobre o jogo: "Este foi um jogo que tem história, em que o resultado final de 3-0 parece que foi um resultado fácil. Não foi e também não foi para o Tondela, que acabou por sair a vencer, mas quanto a nós, por números exagerados. Vale o que vale, mas 25 tentativas de golo, 25 remates, 15 não foram à baliza, não fizemos nenhum golo. O Tondela tem cinco remates à baliza e tem três golos, desde aí eficácia, mérito. O que nós não fizemos foi sermos eficazes. Não encontrámos a baliza do Tondela e podíamos ficar aqui mais tempo, que hoje não estava a dar."

Injustiça: "Merecíamos marcar? Sim. O Tondela aproveitou bem, foi inteligente, conseguiu marcar primeiro e marcar primeiro, hoje, era extremamente importante por várias razões: calor alto; equipas bem posicionadas que permitia jogar mais no erro; relvado seco, que secou muito rápido, permitiu um jogo não rápido, mas lento. Fatores importantes que ajudam a perceber o que aconteceu: eficácia do Tondela não eficácia do Santa Clara. Cansaço também um bocadinho mais notório por parte do Santa Clara, mais frescura por parte do Tondela."

Sem tempo: "De jogo para jogo temos de andar muito rápido. (...) Não conseguimos preparar o jogo, porque temos jogo após jogo, são contingências que também ajudam e dificultam a nossa tarefa, mas enquanto grupo, enquanto equipa, temos de perceber que se queremos andar nestas andanças isto acontece, não pode acontecer muitas vezes, mas acontece, porque é fruto de estarmos em frentes importantes e de dignificar o país que é isso que vai acontecer quinta-feira."