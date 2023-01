Um regresso a Portugal para reforçar o ataque do Santa Clara

Walter González a caminho dos Açores. Esteve época e meia no Arouca.

Walter González, avançado do Olimpia, do Paraguai, está a caminho do Santa Clara para reforçar o ataque, segundo informa a Imprensa daquele país sul-americano. O jogador paraguaio, de 27 anos, chegará cedido por um ano, segundo as informações disponíveis, com opção de compra de 50 por cento do passe para o emblema açoriano.

Pouco utilizado no Olimpia este ano, Walter González está já identificado com o futebol europeu, e com o português em particular, porque teve passagem de uma época e meia pelo Arouca.

Chegou a Portugal em janeiro de 2016 e ficou até final da época seguinte (marcou 13 golos em 58 jogos pelos arouquenses).