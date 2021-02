Ukra fez jus ao Carnaval apresentando-se mascarado de bebé e teve seguidores

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O extremo partilhou nas redes sociais fotos e uma pequena película de uma manhã divertida no Estádio de São Miguel. A brincadeira terá sido precedida do treino do Santa Clara

Especialista em surpresas e momentos insólitos, Ukra fez questão de se fantasiar no dia de Carnaval. Apresentou-se vestido de bebé, não dispensando a fralda, a chupeta e o biberão, entre outros adereços, e posou para a fotografia em pleno relvado do Estádio de São Miguel ao lado de outros jogadores mascarados (não identificados), supostamente após a realização de mais um treino do Santa Clara.

O ex-jogador do FC Porto, Braga e Rio Ave partilhou nas redes sociais as fotos de uma manhã bem divertida, juntamente com um pequeno filme.