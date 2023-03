Treinador do Santa Clara vê "tudo em aberto": "Permanência está ao nosso alcance"

Accioly, treinador do Santa Clara

Redação com Lusa

Declarações de Accioly antes do jogo com o Rio Ave.

O treinador do Santa Clara, Danildo Accioly, realçou esta quinta-feira que "está tudo em aberto" e que a manutenção da I Liga está ao alcance da equipa açoriana, que ocupa o último lugar na classificação.

Falando no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da receção ao Rio Ave, o técnico reconheceu que a queda para o último lugar na passada jornada "pode vir a ser" um revés "em termos mentais" para a formação insular, mas destacou que "está tudo em aberto".

"Está tudo em aberto. Está ao nosso alcance. Quando eu digo que não mudou nada quero dizer que só depende de nós. Uma vitória amanhã (sexta-feira) permite-nos galgar os tais três pontos que estamos à espera jornada após jornada", afirmou.

Na última jornada, os açorianos perderam no terreno do Paços de Ferreira por 1-0, caindo para o último lugar da I Liga de futebol, em igualdade pontual com os "castores".

O treinador afirmou que tem procurado "dar mais consistência" à equipa e fez uma "análise positiva" do último encontro "apesar da derrota".

Accioly destacou a postura incrível dos jogadores durante a última semana de trabalho, mostrando-se confiante para a partida diante o Rio Ave, que "vai ser mais uma final".

"Finalizámos a semana com a convicção de que eles tudo fizeram e se empenharam naquilo que foram as tarefas pedidas. Isso deixa-nos descansados em relação àquilo que vai acontecer no jogo. Agora, são 90 minutos e eles têm de estar focados em dar o máximo", declarou.

O treinador prometeu uma equipa competitiva e apelou ao apoio dos adeptos no estádio de São Miguel. "Vamos ter um Santa Clara extremamente motivado. Não há outro caminho. Temos de estar focados e concentrados nas nossas missões, com o apoio dos adeptos, que será fundamental", assinalou.

Sobre o Rio Ave, Accioly alertou para a "dinâmica atrativa" e o "futebol interessante" praticado pelo próximo adversário. "O Rio Ave tem algo que é positivo. Desde o ano passado conseguiu manter o núcleo duro do seu plantel e isso para um treinador torna a vida mais fácil naquilo que são as suas ideias e as dinâmicas da equipa", acrescentou.

O Santa Clara está há 11 jornadas sem vencer no campeonato. O último triunfo dos açorianos foi frente ao Estoril (3-1), em 14 de novembro de 2022.

O Santa Clara, 18.º e último classificado, com 15 pontos, vai receber o Rio Ave, nono, com 30, na próxima sexta-feira, às 19h15 (20h15 no continente), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

O jogo, a contar para a 25.ª jornada, vai ter a arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.