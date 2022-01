Tiago Sousa viu "muita arte e engenho" contra o Sporting e lembrou jogo com o FC Porto

Declarações de Tiago Sousa, treinador do Santa Clara, após o triunfo por 3-2 frente ao Sporting, na ronda 1 do campeonato.

Exibição: "Este Santa Clara esteve presente em muitos jogos ao longos destes três anos e meio. Fizeram algo mais neste percurso, foi um marco histórico porque nunca tínhamos ganho ao Sporting. Foi um Santa Clara supercompetente, mas esta equipa contra o Partizan, para a Conference League, por exemplo, apareceu com esta qualidade, contra o FC Porto, também, jogo em que ganhou por 3-1 para a Taça da Liga."

Chave para o sucesso: "Foi um jogo extremamente complicado. Entrámos muito fortes no jogo, o Sporting na primeira abordagem à baliza conseguiu uma triangulação e o Palhinha com um remate fortíssimo feriu-nos com um golo. Voltámos a sofrer no início da segunda parte, voltámos ao jogo de imediato com o golo do Lincoln e depois tivemos muita arte e engenho, também graças ao grande caráter dos jogadores que entraram."

Futuro: "Mais uma exibição a juntar a outras tantas. Não temos estabilizado um patamar exibicional e competitivo ainda, temos refletido internamente, estamos a procurar fazer isso e vamos tentar que esta exibição seja uma alavanca para essa estabilidade."