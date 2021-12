Tiago Sousa animado com vitória na estreia: "Este processo teve quatro dias"

Declarações de Tiago Sousa, treinador interino do Santa Clara, após a vitória da equipa na receção ao V. Guimarães (1-0), esta sexta-feira à noite, em jogo a contar para a 15.ª jornada da Liga Bwin.

Onde estava este Santa Clara: "Este Santa Clara estava a ser preparado e tem sido trabalhado ao longo de três anos. É um conjunto de jogadores com algumas perdas e outras entradas, mas que já tem um nível de qualidade e de prestação desportiva muito interessante e que nos permitiu, no ano passado, fazer um brilhante apuramento europeu e, este ano, arrancar com o mesmo brilhantismo. Não tivemos um arranque de competição a nível interno como perspetivávamos, fruto de algumas circunstâncias, mas, acima de tudo, este Santa Clara não perdeu a identidade e, no fundo, hoje foi buscar as forças e a inteligência necessárias para desenvolver um jogo que lhe permitisse conquistar os três pontos com bases no que foi o processo de três equipas técnicas, ao longo destes três anos e meio."

O que pediu aos jogadores: "Pedi, exatamente, isto: que não descaracterizassem aquilo que sabem fazer, o que desenvolveram como competências ofensivas e defensivas. Pedi para fazerem aquilo que sabem fazer. Este processo teve quatro dias, portanto, em quatro dias não se mudam comportamentos. Em quatro dias, reforça-se o que foi trabalhado anteriormente. Não é um processo novo, de mudança, de transfiguração absolutamente nenhuma. É um processo de continuidade, de acreditar no que já foi feito, de passar confiança aos jogadores por causa das derrotas e nessa base desenvolvemos este jogo contra um adversário extremamente difícil, que em todos os jogos faz golo e, desta vez, não consegui, muito por mérito desta equipa."

Jogo sempre controlado: "A equipa entrou bem, com a resposta que lhes foi pedida, a fazer o que lhe competia: a dividir o jogo, a respeitar um Vitória de Guimarães extremamente forte, cheio de criatividade e de emoção na forma como ataca a baliza. Nem sempre o jogo esteve controlado como queríamos. Basta analisar esta parte final, em que tivemos de adotar medidas de reforço extraordinário na nossa baliza e assim fizemos, sem qualquer problema."