Thiago Santana faz história pelo Santa Clara com este golo ao Sporting

Avançado brasileiro, de 27 anos, que havia igualado, na ronda anterior, o recorde de 12 golos de Zé Manuel, voltou a fazer o gosto ao pé e superou a marca

O avançado Thiago Santana tornou-se, este sábado, o melhor marcador de sempre do Santa Clara na I Liga, ao marcar o golo do empate na receção ao Sporting, o quinto na atual edição da principal competição e o 13.º pela formação açoriana desde que nela compete.

O dianteiro brasileiro está a ter um início auspicioso de temporada na turma dos Açores ao revelar pontaria bem afinada em frente às balizas adversárias, já que marcou em quatro de cinco jogos já disputados nesta época - é, a par de Rodrigo Pinho, o goleador-mor da liga. Ficou apenas em branco na terceira ronda.

Thiago Santana começou em grande estilo ao bisar na receção ao rival Marítimo, evidenciou-se ao garantir o triunfo em Braga e acalentou esperanças na deslocação ao Paços de Ferreira, ao marcar o golo do empate. Agora, a vítima foi o "leão" de Rúben Amorim.

O futebolista, de 27 anos, superou, assim, o anterior recordista Zé Manuel (atualmente no Gaz Metan, que marcara 12 golos pelos insulares), depois de o ter igualado na ronda anterior, contra os "castores", no Estádio Capital do Móvel, com o tento supracitado.

Em suma, o avançado possante, que está a cumprir a quarta época consecutiva no Santa Clara, contabiliza agora 13 golos no principal campeonato português ao serviço do clube, o maior registo de sempre de um atleta dos açorianos na prova.

A maior vítima de Thiago Santana é a equipa do Sporting de Braga, que já sofreu quatro golos do brasileiro. Os restantes melhores marcadores da história dos açorianos na I Liga são Schettine (jogador do Braga) e o retirado Ceará, ambos com dez tentos.

Veja o golo ao Sporting que valeu a superação do recorde: