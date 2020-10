Thiago Santana: "Espero fazer golo agora contra o Sporting"

Thiago Santana, avançado do Santa Clara

Redação com Lusa

Avançado do Santa Clara quer marcar frente ao Sporting na próxima jornada.

O avançado do Santa Clara, Thiago Santana, disse hoje querer marcar frente ao Sporting, no jogo da quinta jornada da I Liga, destacando que a equipa açoriana vai jogar para a vitória.

"Estou a trabalhar não só para fazer golo contra as equipas grandes como contra as outras também, porque são os mesmos três pontos. Penso que é isso o mais importante, mas espero fazer golo agora contra o Sporting", afirmou Santana.

O avançado brasileiro do conjunto açoriano falava hoje no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na antevisão à receção ao Sporting no próximo sábado.

Apesar de salientar que o próximo jogo vai ser "complicado", Santana assinalou que a equipa orientada por Daniel Ramos vai procurar conquistar os três pontos.

"Vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo complicado, mas nós vamos fazer o nosso jogo e tentar buscar os três pontos", declarou.

O atleta enalteceu também a presença de público no estádio de São Miguel, destacando que os adeptos "são muito importantes" para a equipa açoriana.

A Liga e a Direção Regional da Saúde dos Açores autorizaram a presença de público até 10% da lotação do recinto no jogo Santa Clara - Sporting da quinta jornada da I Liga.

A permissão de público no estádio de São Miguel surgiu após a Liga ter sugerido à Direção Regional da Saúde dos Açores (DRS) que aplicasse aos encontros do Santa Clara as normas regionais, que permitem a presença de público em eventos desportivos.

Na jornada passada, com o golo marcado frente ao Paços de Ferreira (derrota por 2-1), Thiago Santana tornou-se o melhor marcador de sempre do Santa Clara na I Liga de futebol, com 12 tentos.

"Significa muita coisa para mim, acho que no futebol temos de ter sempre um objetivo e o objetivo era chegar a esse patamar. Fico muito feliz de estar a fazer história no Santa Clara e espero continuar a fazer história no clube", afirmou.

O Santa Clara, quarto classificado, irá receber o Sporting, terceiro, numa altura em que ambas as equipas estão com sete pontos.

O jogo está marcado para as 17:00 locais (menos uma hora do que no continente), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.