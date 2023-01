"Temos demonstrado ao longo desta época alguma instabilidade, mas, em momentos difíceis..."

Redação com Lusa

Treinador do Santa Clara alerta para Braga "muito motivado".

O treinador do Santa Clara, Mário Silva, alertou, esta quarta-feira, que o Braga vai aparecer "muito motivado" no próximo jogo da I Liga, depois da vitória frente ao Benfica na última jornada.

"Esperámos um jogo difícil. Muito difícil. Um Braga muito motivado depois do que aconteceu na semana anterior. E nós, depois daquilo que nos aconteceu na semana passada, temos de dar uma resposta", afirmou.

O treinador falava hoje no parque da Ribeira dos Caldeirões, no Nordeste, onde decorreu a conferência de imprensa de antevisão à partida da 15.ª jornada do campeonato.

Na retoma do campeonato após a paragem devido ao Mundial, o Braga recebeu e venceu o líder Benfica (até então invicto) por 3-0. Antes, os arsenalistas tinham sido derrotados pelo Sporting por 5-0, a contar para a Taça da Liga.

Por sua vez, o conjunto açoriano foi derrotado no terreno do Gil Vicente por 1-0 na jornada anterior da Liga.

"Vai ser um jogo difícil, claramente. O Braga é uma equipa que luta pelas competições europeias e por estar o mais acima possível na tabela classificativa e que fez um excelente jogo contra o Benfica depois de uma derrota difícil frente ao Sporting", reforçou Mário Silva.

O treinador vincou que o Santa Clara "já demonstrou que se consegue superiorizar contra adversários difíceis" e prometeu uma equipa a lutar por um "resultado positivo" frente à formação orientada por Artur Jorge.

"A equipa tem demonstrado ao longo desta época alguma instabilidade, mas, em momentos difíceis, tem dado boas respostas. E é isso que nós queremos amanhã [quinta-feira]: dar uma boa resposta", destacou.

O técnico apelou aos seus jogadores para "mostrarem o que valem" e "deixarem tudo em campo".

"É na dificuldade que se vem os verdadeiros campeões", afirmou.

Mário Silva prometeu ainda um plantel motivado para voltar a pontuar no campeonato.

"Temos de estar sempre motivados. Saber que vamos competir contra uma equipa difícil deve nos dar ainda mais motivação, principalmente depois de resultados menos positivos que temos tido", realçou.

O Santa Clara, 15º. classificado com 13 pontos, vai defrontar o Braga, terceiro com 31, na quinta-feira, no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

A partida, a contar 15.ª jornada da I Liga, vai ter a arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.