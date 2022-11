Técnico Tiago Sousa rescinde contrato com o Santa Clara

Devido a questões familiares.

O adjunto Tiago Sousa encerrou, após a conclusão da 13.ª jornada, a ligação contratual ao Santa Clara. No início da época, e por motivos pessoais, Tiago Sousa deixou de integrar a tempo inteiro a equipa técnica de Mário Silva, colaborando nas deslocações ao território continental, mas, no último mês, e a pedido do treinador principal, regressou novamente aos Açores.

Agora, por questões familiares, Tiago Sousa cessou em definitivo funções no Santa Clara. "Decidi, em consciência, que o meu percurso enquanto treinador adjunto deveria manter-se num projeto que me permitisse cumprir com os meus preceitos: estar no treino e próximo da família", justificou assim Tiago Sousa a saída dos açorianos em nota de Imprensa.