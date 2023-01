Tassano já deixou Santa Clara: oficialização no novo clube está para breve

Central uruguaio transfere-se do Santa Clara para o Khimki, da Rússia.

Cristian Tassano está de saída do Santa Clara, como O JOGO adiantou em primeira mão, na última semana, e a oficialização pelo Khimki não deve tardar.

O central uruguaio, de 26 anos, deixou os Açores para rumar à Turquia, país onde o clube russo se encontra a realizar um estágio. A confirmação da transferência está pendente do acerto de últimos detalhes e da realização de exames médicos. Assim que esses procedimentos forem concluídos, Tassano será anunciado como reforço do Khimki.

Refira-se que o contrato do jogador com o Santa Clara terminava no final da presente época. Ainda assim, o clube açoriano deverá encaixar cerca de 300 mil euros com a transferência.