Substituto de Mikel Villanueva no Santa Clara deve chegar de Tondela

Manu Hernando evergou a camisola 15 do Tondela

Acordo pelo central espanhol Manu Hernando está iminente.

A SAD do Santa Clara e o espanhol Manu Hernando deverão chegar a acordo, nos próximos dias, depois de negociações que já duram alguns dias.

As qualidades do jogador que esteve no Tondela na última temporada são bastante apreciadas nos Açores, principalmente a sua capacidade finalizadora em lances ofensivos de bola parada.

O acordo poderá mesmo estar por horas e, a concretizar-se, Manu Hernando vai continuar a competir na I Liga. Formado no Real Madrid, o jogador já atuou, por empréstimo dos merengues, no Racong Santander e Ponferradina, antes de mudar-se para Tondela onde na última temporada alinhou em 28 partidas e apontou cinco golos.

O facto de estar muito familiarizado com o futebol português é uma mais valia aos olhos dos responsáveis açorianos, para uma posição que ficou desfalcada de um dos seus melhores elementos, Mikel Villanueva, que vai jogar no Vitória de Guimarães.