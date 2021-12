"Sofremos os golos nos momentos das substituições. Em alta competição..."

Tiago Sousa ao comando do Santa Clara

Redação com Lusa

Declarações de Tiago Sousa, treinador interino do Santa Clara, após a derrota (2-1) em Paços de Ferreira, para a ronda 16 da Liga Bwin.

Partes distintas: "Foi uma primeira parte de muita competência do Santa Clara e uma segunda de reação competente do Paços, que jogava em casa e tinha a motivação do novo treinador."

Erros: "Os nossos jogadores foram guerreiros na estratégia para este jogo, mas acabámos por sofrer os golos nos momentos das substituições. Os erros pagam-se caro em alta competição, mas, tirando esses dois lances, não me recordo de outras intervenções do Marco."