"Só assim conseguimos ter a possibilidade de vencer o Benfica em casa pela primeira vez"

Daniel Ramos, treinador do Santa Clara

Redação com Lusa

Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, diz que a formação insular é capaz de ombrear com o líder da Liga Bwin.

O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, manifestou esta sexta-feira a "convicção" de que a equipa açoriana tem capacidade para ombrear com o Benfica, na receção ao líder da Liga Bwin, na quinta jornada da prova.

"Espero sempre que o Santa Clara seja uma equipa a crescer, mas, certamente, só um Santa Clara forte consegue ombrear com uma equipa com a valia do Benfica. E temos essa noção e a convicção de que temos capacidade para o fazer", afirmou Daniel Ramos.

O técnico falava esta sexta-feira, em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na antevisão ao embate diante do Benfica, marcado para sábado.

Daniel Ramos salientou que o Santa Clara tem "qualidade suficiente" para fazer o seu jogo "independentemente do adversário".

"Com muito respeito que temos pelo Benfica, vamos tentar fazer o nosso jogo amanhã [sábado]. O nosso jogo ofensivo, o nosso jogo defensivo. Porque só assim é que conseguimos ter a possibilidade de, pela primeira vez, vencer o Benfica em casa", declarou.

O treinador disse esperar um jogo "competitivo" e "difícil" diante uma equipa "bastante forte", lembrando que a equipa orientada por Jorge Jesus soma até ao momento sete vitórias e um empate na temporada.

"Perante este grau de dificuldade temos de fazer aquilo que nos compete, que é sermos muito competitivos e saber "ser Santa Clara" mais uma vez. Saber que temos de ser uma equipa forte a todos os níveis, ofensivo, defensivo e mental", apontou.

O treinador considerou a "concentração permanente" como o "fator chave" para o encontro diante do Benfica.

"Este tipo de jogos tem algumas características diferentes, porque normalmente passa-se mais tempo sob grande tensão e grande intensidade também. É preciso responder à intensidade que o jogo pode proporcionar", assinalou.

Daniel Ramos avançou ainda que a nova administração da SAD do Santa Clara, liderada por Ismael Uzun, tem procurado "transmitir confiança" ao grupo de trabalho, realçando que os jogadores estão "focados" em jogar.

O treinador apelou ao apoio dos adeptos, reconhecendo que o "ambiente vai ser diferente", uma vez que para o próximo encontro foi autorizado o aumento da lotação do estádio de mil para cinco mil lugares.

"Mesmo nesta altura de adversidade que foi uma mudança administrativa, [os adeptos] perceberam o nosso lado e perceberem o esforço que a equipa fez - e fez um grande esforço - no sentido de fazermos a nossa parte e forcarmo-nos para o jogo", afirmou.

O Santa Clara, 12º classificado, com quatro pontos, recebe o Benfica, primeiro, com 12, no sábado, às 17h00, em jogo da quinta jornada da Liga Bwin.