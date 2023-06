Sema Velázquez troca Arouca pelos Açores

Central de 32 anos terminou o contrato com o Arouca e ruma ao Santa Clara com o objetivo de relançar a carreira

Com a entrada do treinador Vasco Matos, a construção do plantel do Santa Clara vai acelerar. Aos dois reforços oficializados, David Bruno e Luís Rocha, juntar-se-á, em breve, o central Sema Velázquez, internacional venezuelano de 32 anos que terminou a ligação de três anos ao Arouca. Uma lesão grave em 2021/22 retirou-lhe espaço e protagonismo, mas o defesa espera que a bagagem que traz de diversos campeonatos o ajude a relançar a carreira.

Outros processos a serem definidos prendem-se com os jogadores que transitam de 2022/23. Gabriel Batista, Marcos Diaz, Sagna, Paulo Henrique, Ítalo, Adriano, Ricardinho, Andrezinho e Rildo têm fortes possibilidades de permanecer no plantel. Quanto a Boateng, a SAD acionou a cláusula de compra, mas não se descarta a hipótese de uma transferência.

Já no capítulo dos emprestados, quatro jogadores têm ordem para se apresentarem no início de julho, com vista à integração plena no plantel principal: o avançado Mohebi (regressa do Esteghial Tehran, do Irão), Ruben Oliveira e João Lima (B SAD) e Martim Maia (Trofense). Por outro lado, Mateus Sarará, que esteve cedido ao Trofense, e Eduardo Ageu, emprestado à B SAD, voltam ao Santa Clara com a nova equipa de sub-23 no horizonte. No caso de Ageu, recorde-se, sofreu uma lesão no joelho e está desde abril a recuperar no departamento médico dos açorianos.