Seca ofensiva leva o Santa Clara ao mercado por um avançado

Jorge Simão, treinador do Santa Clara

Equipa açoriana vai em quatro jogos sem marcar golos.

A derrota por 3-0 diante do Benfica foi o quatro encontro consecutivo sem marcar por parte do Santa Clara. O registo negativo começou ainda com Mário Silva, depois da derrota contra o Gil Vicente, por 1-0, seguindo-se a goleada sofrida em casa frente ao Braga (0-4).

Com Jorge Simão, a equipa empatou sem golos perante o Portimonense e no sábado, frente ao Benfica, voltou a não marcar. A fraca produção ofensiva preocupa a SAD liderada por Bruno Vicintin, que está no mercado à procura de um ponta-de-lança.