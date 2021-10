Santa Clara vai a Braga na Taça de Portugal: "Era difícil ser pior"

Treinador do Santa Clara diz que era díficil sorteio da Taça de Portugal ser "pior"

O treinador do Santa Clara, Nuno Campos, considerou que "era difícil o sorteio ser pior", uma vez que ditou um embate diante do Sporting Braga a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol.

"Era difícil o sorteio ser pior, vamos defrontar o atual detentor do troféu, na sua casa, uma equipa forte e com muitas soluções. Mas vai ser um jogo giro, uma eliminatória em que estaremos ao nosso melhor nível", afirmou Nuno Campos, citado em comunicado de imprensa.

O Braga, detentor do troféu, vai receber o Santa Clara na quarta eliminatória da Taça de Portugal , num dos três encontros entre equipas da Liga Bwin ditados pelo sorteio realizado esta quinta-feira.

O técnico dos açorianos realçou que os jogos com as "equipas grandes" são "sempre as grandes oportunidades" para as outras formações mostrarem os seus "argumentos".

"Vamos ao Minho para orgulhar o Santa Clara e todo o arquipélago dos Açores. Como é óbvio entraremos em campo para seguir em frente e marcarmos presença no sorteio da próxima eliminatória", realçou.

Os encontros da quarta eliminatória estão marcados para 21 de novembro.