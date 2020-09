Santa Clara: SAD paga subsídio ao clube durante cinco anos

Mensalmente, durante os próximos cinco anos, vão entrar 83 mil euros nas contas. A AG decidiu ainda equacionar uma futura mudança do símbolo, para descolar do Benfica

Os sócios do Santa Clara aprovaram no sábado, em assembleia geral (AG) ordinária, o pagamento mensal da SAD ao clube, nos próximos cinco anos, de uma verba de 83 mil euros. Este subsídio visa compensar, financeiramente, o facto de a SAD ter proveitos de imagem e financeiros pela utilização da marca Santa Clara.

Na AG deste fim de semana, o relatório e contas de 2019/2020, cujo exercício terminou com uma receita de 27 mil euros, foi aprovado por maioria, apesar de o documento não ter inscrito uma fatura, no valor de 56 mil euros, referente à equipa de futsal.

Face a estes resultados, como foi tornado público pela Direção de Rui Cordeiro, o clube apresenta, nesta altura, um passivo de 7,6 milhões de euros, dos quais 3,2 milhões são de dívida direta à SAD.

A AG de sábado, que teve uma duração de mais de sete horas e contou com meia centena de associados, aprovou ainda, por maioria, a constituição de uma Comissão para a alteração do símbolo do Clube Desportivo Santa Clara. Este grupo de trabalho terá agora entre 90 a 120 dias para apresentar uma proposta que terá de ser, posteriormente, aprovada em AG extraordinária.

O objetivo é criar uma imagem própria, diferente da habitual, que é idêntica ao emblema do Benfica. Além disso, o clube pretende também vir a deixar de ser filial do clube da Luz, a partir do momento em que adote a nova imagem.