Santa Clara: Reinaldo chega e Klismahn talvez

Há ainda o interesse no avançado Tomané.

O Santa Clara tem garantida a contratação de Reinaldo, extremo que nos últimos três anos atuou nos brasileiros do Atlético Paranaense. Bruno Vicintin, presidente da SAD, tem uma boa relação com o presidente do clube brasileiro, Mário Celso Petraglia, o que acabou por facilitar nas negociações. O extremo de 22 anos, que terminava contrato no final de 2023, poderá rodar entre os sub-23 e a equipa principal.

Quem também está na mira do emblema de Ponta Delgada é o médio Gustavo Klismahn, do Portimonense, assim como o avançado Tomané, prestes a terminar contrato com os turcos do Samsunspor. As negociações com brasileiro estão bem encaminhadas e o acordo poderá ficar fechado em breve, já o português tem outros clubes interessados.