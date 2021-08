Santa Clara recusou proposta por Morita e deixa uma garantia sobre o jogador

Emblema insular só aceitará vender pelo valor da cláusula de rescisão: 10 milhões de euros.

O Santa Clara, da I Liga, revelou esta segunda-feira que rejeitou uma proposta de cinco milhões de euros por Morita e realçou que o japonês só será vendido por dez milhões, valor da cláusula de rescisão.

Em comunicado, a SAD dos açorianos diz pretender "esclarecer" a situação do jogador devido às "notícias veiculadas" na comunicação social.

Segundo afirmam, "existiu efetivamente uma proposta formal efetuada para a transferência" de Morita no valor de cinco milhões de euros.

"Após cuidada análise, este conselho de administração decidiu rejeitar a proposta apresentada, por entender que esta não defende os interesses desta SAD, nem corresponde ao real valor de mercado do ativo em causa", lê-se na nota de imprensa.

A SAD do Santa Clara destaca que só "aceitará negociar os seus ativos, mediante um ressarcimento justo e condizente com a qualidade destes".

"Mais informamos que a venda do atleta dar-se-á, única e exclusivamente, mediante o pagamento do valor da cláusula de rescisão (dez milhões) presente no contrato com o jogador, valor que consideramos justo perante a inegável mais-valia de Morita", conclui o comunicado.

A 7 de janeiro, o Santa Clara anunciou a contratação do médio internacional japonês Hidemasa Morita, que assinou um contrato válido por três épocas e meia.

Morita foi titular na vitória da equipa frente ao Gil Vicente, por 2-1, no domingo, naquele que foi o primeiro triunfo do Santa Clara no campeonato.