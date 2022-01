Santa Clara recebe Boavista sem treinador e adjunto: "Tentaremos que isso não afete"

Redação com Lusa

João Carvalho, preparador físico dos açorianos, fez a antevisão à partida, depois dos chefe e sub chefes da equipa técnica terem testado positivo

O preparador físico do Santa Clara João Carvalho disse hoje que vai tentar que a ausência dos treinadores principal e adjunto, devido ao coronavírus, não afete a preparação do jogo frente ao Boavista, da Liga Bwin.

"São sempre fatores mais complicados, mas tentaremos que isso não afete aquilo que foi a preparação do jogo, não afete a preparação dos jogadores para aquilo que vai ser a partir de amanhã [terça-feira] esse trabalho de estabilidade que nós tentámos fazer desde que chegámos", declarou na conferência de antevisão da partida, que decorreu hoje no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

O Santa Clara anunciou hoje que o treinador Mário Silva testou positivo ao coronavírus, falhando, por isso, o jogo frente ao Boavista.

Inicialmente, o emblema açoriano avançou que a antevisão ao encontro seria realizada por Tiago Sousa, contudo, o treinador adjunto encontra-se também em isolamento profilático.

"Isto é inevitável. São situações que neste momento ainda estão a acontecer. Não é só connosco e vai [continuar a] acontecer ainda infelizmente", afirmou o preparador físico, que deverá liderar a equipa no próximo jogo.

João Carvalho disse ser importante a equipa "manter o foco" para alcançar o "objetivo" de conquistar os três pontos frente ao Boavista.

Considerando que o jogo vai "exigir muito" ao emblema açoriano, o preparador físico realçou que o Santa Clara vai "fazer tudo para vencer".

"É uma equipa muito competitiva, ao nível de duelos e intensidade, e que nos vai colocar muitas dificuldades. Mas trabalhamos sobre isso, mas também sobre a nossa equipa, as nossas qualidades e capacidade que temos", disse, referindo-se ao Boavista.

O preparador físico reconheceu que o Santa Clara atravessa o melhor momento da época, depois de nos últimos três jogos do campeonato ter somado vitórias frente a Sporting (3-2) e Moreirense (2-0) e um empate com o Tondela (2-2).

"Quando entrámos o objetivo foi a estabilidade. Juntamente com a equipa técnica que já cá estava, acho que fizemos uma gestão inteligente de todo o processo, que nos veio trazer um pouco esta estabilidade", afirmou.

Sobre entradas e saídas no plantel, João Carvalho disse serem "situações para a direção", mas salientou que a equipa técnica está "muito contente" com os jogadores à disposição.

"Até ao fim do mercado tudo pode acontecer", ressalvou.

O Santa Clara, 12º. classificado com 20 pontos, recebe o Boavista, 13º. com 19, na terça-feira, às 19:15 locais (20:15 em Lisboa), no estádio de São Miguel, nos Açores.