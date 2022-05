Santa Clara persegue um recorde com o Paços de Ferreira

"Bater recordes motiva-nos", afirmou o lateral-esquerdo Paulo Henrique, porta-voz da vontade do balneário de Mário Silva de fechar a segunda volta do campeonato sem derrotas nos Açores, depois de ter assegurado a permanência.

Fechar a segunda volta do campeonato sem qualquer derrota em casa é a meta do Santa Clara para a jornada que, no domingo, colocará a equipa orientada por Mário Silva frente a frente com o Paços de Ferreira, assumiu, esta quinta-feira, o lateral-esquerdo Paulo Henrique. É uma "motivação extra: motiva-nos bater recordes", afirmou o defesa açoriano, 25 anos, em conferência de imprensa.

A garantia matemática da permanência foi uma "lufada de ar fresco", admitiu, e a equipa pretende agora, no último desafio desta época nos Açores, celebrar esse registo com os adeptos e com o tal recorde. "Gostaríamos que o público possa encher as bancadas", declarou, num aceno aos adeptos para uma boa casa na despedida.

Depois de se ter estreado no escalão principal quando, em 2015/16, se transferiu do Santa Clara para o Paços de Ferreira, só nesta temporada Paulo Henrique pôde jogar com regularidade na Liga Bwin. Uma lesão impediu-o de se afirmar na Mata Real. Foi cedido ao Covilhã e, no regresso, encontrou os pacenses no segundo escalão. Ajudou-os na conquista do título (18/19), com Vítor Oliveira, e passou os dois anos seguintes no Penafiel. Voltou aos Açores no arranque desta temporada e faz um "balanço positivo" desta aposta, que por agora se traduz em 29 desafios disputados, com uma assistência: "Quando regressei, as minhas expectativas eram altas e o objetivo era jogar o máximo de jogos possível".