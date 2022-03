Santa Clara perde golos em andamento: Cryzan depois de Carlos Júnior

Cryzan, à esquerda, com a camisola do Santa Clara

Depois de ter ficado sem Carlos Júnior a meio de uma eliminatória europeia, ataque do Santa Clara fica agora sem Cryzan na reta final.

A transferência de Cryzan para os chineses do Shandong Taishan volta a deixar em aberto a vaga de goleador na equipa do Santa Clara. Aliás, nos últimos dois anos os açorianos têm sido obrigados a encontrar goleadores com a competição em andamento.

Em janeiro de 2021, Thiago Santana, então melhor marcador da equipa, rumou ao Japão e a oportunidade foi agarrada por Carlos Júnior, que se assumiu como homem-golo dos açorianos (é o atual melhor marcador da história do clube na I Liga, com 23 golos). Já este ano, a meio de uma eliminatória da Conference League, competição em que marcou quatro golos, aos quais somou mais dois no campeonato, foi negociado para a Arábia Saudita e a saída lançou Cryzan para o estatuto de melhor marcador. O jogador, que chegou aos Açores em janeiro de 2020, leva sete golos apontados no presente campeonato e na história do clube é o terceiro melhor na I Liga (14 golos).

Com muita coisa ainda em jogo nesta reta final, Rui Costa assume-se como sucessor natural no xadrez de Mário Silva. O avançado português, de 26 anos, já marcou por cinco ocasiões na I Liga esta época (e tem outro na Europa), ocupando o nono lugar do ranking de melhores marcadores do clube, com nove golos no total.

O atleta natural de Famalicão leva vantagem sobre a concorrência, em concreto, Tagawa e Pipe Gómez. Ambos chegaram em janeiro, mas o japonês tem sido mais vezes chamado à equipa, tendo inclusive feito um golo logo na estreia. O colombiano apenas jogou 16 minutos até ao momento (frente ao Benfica, na Luz), mas não deixa de ser candidato.

O escolhido para o corredor direito do ataque da equipa deverá ser Óscar Barreto, jogador que tinha vindo a alternar com Cryzan na posição. Sem o brasileiro, o colombiano é a solução imediata para o onze, mas a Rui Costa caberá a responsabilidade de vestir a pele de goleador.