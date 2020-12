Santa Clara no "top-5" de crescimento a nível mundial nas redes sociais

Clube açoriano destacado pela prestigiada consultora KPMG.

A consultora KPMG divulgou esta sexta-feira a lista dos cinco clubes que registaram maior crescimento nas redes sociais ao longo do mês de novembro e, de forma algo surpreendente, surge o nome do Santa Clara.

O emblema açoriano contou com um crescimento de 6,5 por cento no aglomerado das diversas plataformas - Facebook, Instagram, Twitter e YouTube - e só é superado por Midtjylland (Dinamarca), Benevento (Itália) e RKC Waalwijk (Holanda). Atrás do Santa Clara encontra-se o Mónaco, de França.

"Após a sua promoção na temporada anterior, o Benevento aparece no principal escalão do futebol italiano apenas pela segunda vez na sua história. O Santa Clara, o único clube das ilhas dos Açores a ter competido na I Liga portuguesa, garantiu pela primeira vez uma terceira temporada consecutiva no escalão máximo na história do clube", pode ler-se no Facebook da KPMG.