Santa Clara garante médio ex-Amora

O médio Martim Maia, que na última temporada defendeu as cores do Amora, na Liga 3, assinou contrato com o Santa Clara para as próximas três épocas. Neste acordo até junho de 2025, Martim Maia fica com uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros.

Aos 23 anos, o jogador formado no Leixões e no Rio Ave dá o salto para a Liga Bwin, depois de uma temporada em que foi uma das peças mais influentes no meio-campo da formação da Medideira.

O novo diretor-geral da SAD açoriana, Joaquim Ribeiro, já esteve na assinatura deste contrato.