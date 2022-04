Santa Clara garante lateral do Mafra e tem mais dois nomes em agenda

Tomás Domingos com a camisola do Mafra

SAD açoriana vai preparando o plantel para a próxima temporada.

O lateral-direito Tomás Domingos, que atua no Mafra da Liga SABSEG, deverá ser oficializado, nos próximos dias, como reforço do Santa Clara para a temporada de 2022/23.

O defesa, 22 anos, que alinhou nos sub-23 do Benfica antes de rumar a Mafra, em 20/21, prepara-se para assinar por três temporadas com a SAD açoriana. O facto de estar em final de contrato foi decisivo para o acordo.

Jota Silva, avançado do Casa Pia, e Martim Maia, médio do Amora (Liga3) também estão no radar da SAD açoriana para integrarem o plantel da próxima época.