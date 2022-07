Santa Clara fez cinco golos no primeiro jogo de pré-época... e perdeu

Mário Silva, à direita, é o treinador do Santa Clara

Redação com Lusa

Equipa B do V. Guimarães triunfou por 6-5.

O V. Guimarães B, da Liga 3, venceu o Santa Clara por 6-5, num encontro de pré-época, realizado em Vila Meã, no município de Amarante.

Em comunicado, a equipa açoriana indica que ao intervalo o jogo registava um empate a três bolas.

Naquela que foi a primeira partida da pré-época do Santa Clara, os golos da formação do principal escalão do futebol nacional foram apontados pelos jogadores Allano, Ricardinho (por duas ocasiões), Paulo Henrique e Anderson.

Segundo a informação disponibilizada pelo Santa Clara, jogaram de início Ricardo Silva, Pierre Sagna, Paulo Henrique, Cristian Tassano, João Afonso, Júlio Romão, Rúben Oliveira, Ricardinho, Allano, Patrick e Rui Costa, num jogo em que o treinador Mário Silva "promoveu várias substituições no decorrer do encontro".

No próximo sábado, às 10h00, o Santa Clara, sétimo na edição passada da I Liga de futebol, defronta o Penafiel em mais um jogo de preparação.