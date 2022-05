Santa Clara explica e lamenta saída de Nené

Nené sai para a Polónia apesar do "interesse" do Santa Clara na renovação

Nené assinou pelos polacos do Jagiellonia Białystok, apesar do "interesse" do Santa Clara em renovar o contrato com o atleta de 26 anos, revelou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol.

Em comunicado, a SAD avança que Nené vai deixar de ser jogador do Santa Clara em 30 de junho, depois de três épocas e 88 jogos ao serviço da equipa açoriana.

"Pese embora o interesse demonstrado pela nossa sociedade desportiva em renovar o vínculo contratual do atleta, que expira a 30 de junho próximo, o qual foi prontamente comunicado e discutido com o mesmo, Nené escolheu prosseguir a carreira fora do país", indica o Santa Clara.

Nené, natural da ilha Graciosa, vai alinhar no Jagiellonia Białystok, do campeonato polaco, em 2022/23.

"Desejamos a Nené as maiores felicidades pessoais e profissionais, e enfatizamos o desejo de que carregue a mística insular e o caráter açoriano além-fronteira", lê-se na nota de imprensa.

Formado no Guadalupe da Graciosa, Nené passou pelo Sporting de Braga B, Montalegre e Fafe, antes de ingressar no Santa Clara, na temporada 2019/20.

No sábado, Mário Silva disse que as "expectativas estão muito altas" para a próxima temporada, mas alertou que vai ser uma época "muito difícil".

"Teremos provavelmente de reconstruir uma equipa. Há aqui uma geração de jogadores, que esteve alguns anos [no clube]. Alguns, provavelmente, poderão sair e outros irão entrar", reconheceu o técnico aos canais do clube, naquelas que foram as primeiras declarações após ter renovado contrato.