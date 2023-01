Santa Clara: ex-Gil Vicente é desejado e Walter está por horas 

Com a saída de Tassano para a Rússia, o Santa Clara tenta a contratação de Ygor Nogueira.

Ygor Nogueira é uma forte hipótese para colmatar a vaga de Tassano, uruguaio que está a um passo de assinar pelo Khimki. Os russos vão pagar 300 mil euros ao Santa Clara pelo passe do central que termina contrato com os açorianos no final da época.

Emprestado pelos mexicanos do Mazatlán aos brasileiros do Juventude, Ygor Nogueira não tem sido opção regular e o seu futuro poderá mesmo passar por um regresso a Portugal, onde atuou ao serviço do Gil Vicente de 2019 a 2021. O jogador, de 27 anos, vestiu a camisola gilista por 54 ocasiões.

Já a oficialização do avançado paraguaio Walter González como reforço está para breve.